حياة كريمة ترفع شعار «سكن كريم» للمصريين ونسب التنفيذ تصل لـ90% «فيديو»

يعتبر السكن الكريم أحد محاور المشروع القومي حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا، وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «سكن كريم.. منازل آمنة للأسر الأولى بالرعاية»، حيث توجد طفرة كبيرة حققتها مبادرة «سكن كريم» التي أطلقتها الدولة المصرية في إطار أعمال مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف مبادرة «سكن كريم» تأهيل المنازل غير اللائقة للمواطنين بما يشمل إعادة توصيل شبكات الصرف والمياه والكهرباء.

حياة كريمة توفر مساكن آمنة للأسر الأولى بالرعاية

ومن أهم مستهدفات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» خلال خطة العام المالي الجاري 2021-2022 هو بناء 100 ألف وحدة سكن كريم حسب الإحصائيات التي أعلنت بشكل رسمي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن كريم»، وتعمل المبادرة على تأهيل مساكن الأسر الأولى بالرعاية وفي مقدمتها الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة، وتهدف المبادرة أيضا إلى التحسين المستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة وأيضا تحسين البنية التحتية لمنازلهم وتركيب وصلات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء أسقف وتأهيل المنازل وذلك بالقرى الأكثر احتياجا في المحافظات المستهدفة، وبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من مبادرة سكن كريم في القرى الأكثر فقرا حتى الآن 58 ألف أسرة في أكثر من 200 قرية.

محور سكن كريم بلغت نسبة تنفيذه بعض قرى مبادرة «حياة كريمة» 90%

وقالت الدكتورة شيماء كمال، منسق مركزي بغرفة عمليات مؤسسة «حياة كريمة»، إن محور سكن كريم بلغت نسبة تنفيذه بعض قرى مبادرة «حياة كريمة» 90% مثل أطفيح في الجيزة، وشبين في القليوبية، وبعض قرى محافظة الفيوم.