«حياة كريمة»: 90% نسب تنفيذ «سكن كريم» في بعض القرى

قالت الدكتورة شيماء كمال، منسق مركزي بغرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة من أبرز المبادرات الإنسانية، حيث استهدفت مرحلتها الأولى القرى التي بلغت نسبة الفقر فيها 70% ما يعني أن الخدمات فيها شبه معدمة، أما المرحلة الثانية، فإنها تستهدف القرى التي وصلت نسب الفقر فيها إلى 50%، لافتةً إلى أن نسب الإنجاز في بعضة القرى بلغت 80%، وبالنسبة لمحور سكن كريم فإن بعض القرى بلغت نسبة 90% مثل أطفيح في الجيزة، وشبين في القليوبية، وبعض قرى الفيوم.

تطوير شامل للبنية التحتية في قرى حياة كريمة

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «المواجهة»، الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن مبادرة سكن كريم في إطار مشروع حياة كريمة استهدف توفير بيوت لقرى المبادرة الرئاسية، مشددة على أن «حياة كريمة» عملت على تطوير البنية التحتية بشكل كامل وتقديم الخدمات لأهالي القرى المستهدفة.

وتابعت، أنه جرى بناء 1650 فصلا جديدا في محافظة بني سويف وستبدأ العمل بداية من السنة الدراسية الجديدة، بالإضافة إلى العمل على توفير مجمع خدمي في القرى الأم بمحافظات الجمهورية كافة.

وأشارت، إلى أن المبادرة تستهدف 4500 قرية فيها 28 ألف متابع، ويجري متابعة الأعمال فيها بشكل مستمر، مشيرة إلى أن وزير الإسكان ومحافظ الغربية زارا بعض القرى في مركز زفتا لمتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

وأكدت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه -بشكل مباشر-، أن تظل غرفة عمليات حياة كريمة منعقدة طوال ساعات اليوم: «نعمل بشكل مستمر ونعمل على التجاوب مع مختلف الشكاوى والطلبات، فنحن نتطلع إلى مساعدة الأهالي على الحصول على فرص عمل للارتقاء بمستواهم المعيشة».