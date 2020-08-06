مريضة بكورونا تضع 3 توائم في مستشفى ناصر ببني سويف

أجرى فريق طبي بمستشفى ناصر العام، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، عملية ولادة قيصرية لربة منزل في منتصف عقدها الثالث، مصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أنجبت 3 توائم.

وكشف الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، إن المريضة كانت محتجزة بمستشفى ناصر العام اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بوزارة الصحة داخل غرفة العناية المركزة، حيث كانت في الأيام الأولى من الشهر الثامن من حملها، وتعاني من ضغط حمل، وانخفاض في نسبة هيموجلوبين الدم.

وقالت الدكتورة سالي الخولي مدير المستشفى، إن فريق طبي من قسم النساء والتوليد والتخدير تدخلوا لإجراء العملية بعد حجز اكياس الدم والبلازما، وخرجت المريضة من العملية بصحة جيدة، لاستكمال العلاج بالعناية المركزة، وان الأطفال بصحة جيدة ويتلقون العلاج اللازم بالحضانة.

وأضافت أن الفريق الطبي أجرى الجراحة بمهارة وسرعة، وبخاصة وأن المريضة أجرت أول ولادة لها منذ 5 سنوات.