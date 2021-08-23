حملات مكثفة لتموين الإسكندرية بعد شائعات بغلق المخابز غداً

أصدر المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات الفرعية، مساء اليوم الاثنين، بتشديد الرقابة على المخابز والبقالين التموينيين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، حرصاً على تلبية متطلبات المواطنين، والحفاظ على استقرار الوضع التمويني الذي تتميز به محافظة الإسكندرية.

وأعلنت مديرية التموين بالإسكندرية عن تعليمات وكيل الوزارة عبر بيان رسمي أصدرته مساء اليوم، بالتزامن مع رصد مركز الإعلام والاتصال السياسي بالمديرية تردد شائعات بغلق المخابز غداً الثلاثاء، وتعديل «السيستم» لزيادة ثمن رغيف الخبز.

المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها غدا في الإسكندرية

وأكدت مديرية تموين الإسكندرية استقرار الوضع التمويني بالمحافظة، وأهابت بالمواطنين عدم تصديق تلك الشائعات، مؤكدةً أنها لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، وأن المخابز البلدية تعمل بكامل طاقتها غداً، بطريقة عادية وروتينية، وفقاً لمواعيد عملها اليومية وحصتها من الدقيق، وكذلك المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي».

موعد صيانة نظام صرف الخبز والسلع التموينية

من جهته، أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي للوزارة في بيان أصدرته الوزارة، في وقت سابق، أن النظام سوف يتوقف بالنسبة للمخابز والمطاحن والبقالين التموينين بجميع المحافظات، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء، وحتى الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري، ولمدة 5 ساعات فقط.

عمليات الصيانة لن تؤثر على صرف الخبز

وأكد البيان أن عمليات الصيانة لسيستم الخبز والسلع التموينية، تتم بصفة دورية، لتحديث النظام، وزيادة سرعته، للتسهيل على المواطنين، وسرعة حصولهم على مستحقاتهم، سواء حصص الخبز أو السلع التموينية.

وأضاف أن عمليات الصرف للمواطنين لن تتأثر، مشيراً إلى أن الميعاد الذي تم اختياره لإجراء التحديث على السيستم، في فترة تغلق فيها المخابز، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.