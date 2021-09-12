المهرجان القومي للمسرح يكرم فاروق فلوكس في دورته الـ14: 60 سنة عطاء

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في حفل افتتاحه خلال دورته الـ14 برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، الفنان الكبير فاروق فلوكس تقديرًا لمسيرته الفنية ومنها المسرحية والتي تمتد لأكثر من 60 عامًا من العطاء الفني.

الفنان الكبير فاروق فلوكس اسمه بالكامل فاروق توفيق صالح، وهو من مواليد 21 يونيو عام 1940، وحصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.

فاروق فلوكس بدأ مشواره الفني في ستينيات القرن الماضي، وقد شارك في العديد من الأعمال المسرحية منها اعمال الفنان الراحل فؤاد المهندس، وقدم معه بطولة عدد من مسرحياته وأفلامه لكن شهرته كانت عام 1969 من خلال أدائه لشخصية سليط في مسرحية «سيدتي الجميلة» المقتبسة عن مسرحية «بيجماليون» لجورج برنارد شو وكان أجره الشهري فيها 25 جنيهًا شهريًا.

أهم أعمال فاروق فلوكس المسرحية

أما عن أهم أعماله المسرحية فهي: «ذات البيجامه الحمرا، وزنقة الستات، بيت المصراوي، خصوصي جدًا، سعدون تحت الطبع سنة مع الشغل اللذيذ، قصة الحي الغربي، أولاد علي بمبة، مين ما يحبش زوبة، دربكه همبكة، سباك الساعة 12، ابتسامة وراء القضبان»، كما شارك الفنان عادل إمام بطولة مسرحية «الواد سيد الشغال، عيطة عامل زيطة، وخيل الحكومة».

27 سبتمبر.. انطلاق المهرجان القومي للمسرح المصري

يُشار إلى أنَّ المهرجان القومي للمسرح المصري سينطلق يوم 27 سبتمبر ويستمر حتى 9 أكتوبر، وكان قد أعلن من قبل عن تكريم الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، كما ستحمل الدورة الجديدة عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، ويجرى حاليًا اختيار العروض التي ستشارك وستتنافس على جوائز المهرجان.