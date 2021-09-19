«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن تطوير القاهرة التاريخية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد تقريرا تليفزيونيا بعنوان «تطوير القاهرة.. العاصمة التاريخية في عيون الجمهورية الجديدة»، حيث تعتبر القاهرة أهم المدن التراثية على مستوى العالم وتمثل متحفا مفتوحا يضم العديد من المباني ذات الطراز المعماري المميز لذلك جاءت التوجيهات الرئاسية بإحياء أول مدينة إسلامية في إفريقيا حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما غير مسبوق بمدينة الفساط ومصر القديمة ووجه بعمل مخطط لتطوير القاهرة التاريخية لإعادة إحياء التراث مرة أخرى.

خطى الحكومة تتسارع للانتهاء من تطوير القاهرة التاريخية

وتتسارع خطى الحكومة للانتهاء من تطوير القاهرة التاريخية وضغط المخطط الزمني لتصبح مدينة الفسطاط متحفا مفتوحا أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم، ورصد صندوق تطوير العشوائيات استثمارات بلغت ملياري جنيه كمرحلة أولى لتنفيذ مخطط تطوير القاهرة التاريخية لإعادة المنطقة لأصلها التاريخي من خلال ترميم الوكالات القديمة وإعادة استخدامها سياحيا إذ تمثل القاهرة عاصمة سياسية وثقافية وتجارية ودينية هامة ورائدة في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.

وتحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي لها أولاً بأول

فمشروع تطوير القاهرة ذات أهمية كبيرة، ويتابعه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل مستمر، وتحرص الحكومة على متابعة الموقف التنفيذي لها أولاً بأول، وجارٍ البدء في إنشاء المباني السكنية في المناطق الخَرِبَة بالعاصمة، مع تنفيذ أعمال ترميم المناطق الأثرية، والمباني ذات القيمة للحفاظ على مظهرها الحضاري واستعادة رونق القاهرة التاريخية، وتعمل الحكومة على سرعة صرف التعويضات للمستحقين، لسرعة تسليم الأراضي للهيئة الهندسية لتنفيذ مشروعات التطوير، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.