«تطوير القدرات الإدارية لقيادات كلية الإعلام» ورشة عمل بجامعة القاهرة

تشهد كلية الإعلام بـجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفي، عميدة كلية الإعلام، عقد أول ورشة عمل لتطوير القدرات الإدارية لقيادات الكلية، وذلك على مدار يومي 12 و13 سبتمبر 2021.

حاضر في ورشة العمل، الدكتور خالد بركات أستاذ الإدارة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومدير مركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة، وأشرفت على تنظيم ورشة العمل وسام نصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

تأهيل كلية الإعلام للاعتماد الدولي

وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، مدير وحدة الجودة بكلية الإعلام والمدير التنفيذي لمشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولي، إنَّ هذه الورشة تأتي في اطار أنشطة مشروع تأهيل الكلية للاعتماد الدولي الممول من إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة.

فريق المشروع يشارك غدًا في ورشة عن الدراسة الذاتية لبرامج الكلية

وأضافت مدير وحدة الجودة بكلية الإعلام، أنَّ فريق عمل مشروع تأهيل كلية الإعلام للاعتماد الدولي يشارك غدًا في ورشة العمل التي تنظمها إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي عبر «زووم» حول إعداد الدراسة الذاتية لبرامج الكلية التي ستتقدم بها للهيئة الألمانية للاعتماد الدولي، التي يحاضر فيها الدكتورعماد شلبي، ويحضرها الدكتور أحمد عبدالوهاب الأستاذ بكلية زراعة القاهرة ومستشار المشروع.

والشهر الماضي، جامعة القاهرة، ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل، وفي إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، محاضرة مشتركة بين الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة؛ للحديث عن «بناء الإنسان وتطوير العقل المصري»، أعقبها حوارًا مفتوحًا، أجاب فيه المحاضرون على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لغة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب، من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.