محافظ كفر الشيخ يتابع حملة «معا نطمئن.. سجل الآن» للقاح كورونا

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، انطلاق أتوبيسات وسيارات حملة «معا نطمئن سجل الآن»، لتشجيع المواطنين على التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وقال محافظ كفر الشيخ إن هذه الحملات تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، بأهمية التطعيم بلقاح كورونا، لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع، من خطر الإصابة، ولتشجيعهم على التسجيل وتلقي اللقاح، حرصاً علي حياتهم وسلامتهم.

8 مواقع لتطعيم أهالي كفر الشيخ بلقاح كورونا

وأضاف محافظ كفر الشيخ أنه تم تحديد 8 مواقع تتواجد بها سيارات التسجيل لتلقي لقاح كورونا، وهي مناطق «المزلقان الوسطاني، ومزلقان الشرعية (الإنشاء والتعمير)، ومجمع المواقف، ومسجد الخياط، ونادي كفر الشيخ الرياضي، ومسجد سيدي طلحة، وميدان الـ47».

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الأطقم الطبية ستستقبل المواطنين لتقديم خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم، تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وانطلقت قبل قليل 8 سيارات متنقلة لتطعيم المواطنين بمدينة كفر الشيخ بلقاح كورونا، ضمن مبادرة «معاً نطمن»، التي أطلقها رئيس الوزراء قبل أيام، ومن المقرر أن يتم توزيع الهدايا لمن يسجل لأول مرة وفقاً لوزارة الصحة والسكان.

موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح كورونا

ويمكن للمواطنين التسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان من هنـــــــــــا، واتباع الخطوات لإتمام عملية التسجيل ومن يتعثر سيجرى التسجيل له عبر السيارات المتنقلة.