نقل «فتاة الغردقة» لدار رعاية بعد رفض والدها استلامها

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي، بإنقاذ فتاة عشرينية جامعية تفترش الرصيف بأحد شوارع محافظة البحر الأحمر، والمعروفة إعلاميا بـ«فتاة الغردقة».

وعلى الفور تعامل فريق التدخل السريع المحلي بمحافظة البحر الأحمر، مع الفتاة، وأجرى دراسة حالة لها وتبين أنها «ريهام. ر. ح» وتبلغ من العمر 24 عاما، وهي طالبة جامعية، وتركت منزل والدها وتفضل الوجود بأرصفة الشوارع خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وتعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

والد الفتاة يرفض استلامها

وقام فريق التدخل السريع المحلي، بتحرير محضر شرطة برقم 4791 لإثبات الواقعة وجرى التواصل مع والدها الذي رفض استلامها، وعرض الفريق المحلي بالبحر الأحمر، تقريره على النيابة العامة لإيداعها أحد مستشفيات الصحة النفسية، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وعند اعتماد التقرير الطبي تبين أنها واعية ومدركة للزمان والمكان، وبناء على ذلك قررت النيابة العامة بالمحضر رقم 4791 لسنة 2021، إداري، إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لحالتها.

إيداع الفتاة دار رعاية بالهرم

ونسق فريق التدخل السريع المركزي لإيداعها دار «معانا لإنقاذ إنسان» بالهرم، لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزي الشكاوى بلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي المأوى والرعاية والحالات الإنسانية على الخط الساخن للوزارة على الرقم «16439» وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم «16528» وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لوزارة التضامن الاجتماعي.