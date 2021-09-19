الصحة: التأمين الشامل أكبر مشروع صحي في تاريخ مصر (فيديو)

قال الدكتور إسلام أبويوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في وزارة الصحة والسكان، إنّ الصحة تأتي على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تعمل الدولة على تطبيق أكبر مشروع صحي في تاريخ مصر وهو التأمين الصحي الشامل، الذي يمس جميع المواطنين، متابعا: «الرئيس السيسي وجّه بتطبيق هذا النظام وفقا لأفضل المعايير العالمية، وبناء على هذا الأمر وضعت الهيئة معايير الاعتماد ومتطلبات تسجيل مقدمي الخدمة تحت مظلة هذا النظام».

احتفال منظمة الصحة العالمية تضمن الهيئات الخمس الجديدة التي أنشأتها الدولة لإعادة هيكلة النظام الصحي في مصر

وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، والذي يقدمه الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «لكي نطبق هذه الخدمة حصلنا على اعتماد المنظمة الدولية التي تعتمد هذه المعايير، وهي (اسكوا) منظمة الجودة العالمية غير هادفة للربح، لكنها تستهدف أن تكون المعايير العالمية واحدة في كل الدول».

وتابع أبويوسف: «شهد الأمس حدثا مهما جدا، وهو إطلاق منظمة الصحة العالمية يوما للاحتفال بسلامة المرضى للتأكيد على هذا الأمر، واحتفلت الهيئة بهذا اليوم، لكن المميز أنّ الاحتفال تضمّن الهيئات الخمس الجديدة التي أنشأتها الدولة المصرية لإعادة هيكلة النظام الصحي في مصر، وهي هيئة الاعتماد والرقابة وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الدواء، وهيئة الشراء الموحد».

أكثر من معيار يُطبق على أرض الواقع للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ هناك أكثر من معيار يُطبق على أرض الواقع للحفاظ على سلامة المرضى والعاملين، تبدأ من قبل تدشين المؤسسات الصحية، حيث يتم مراجعة الرسوم التصميمية والبرامج الوظيفية لها، للتأكد من معايير السلامة والجودة، كما أنّ هناك معايير للخدمات الطبية والتمريضية والدوائية، ومعيار البيئة المحيطة بالمؤسسة الصحية ومكافحة العدوى والوقاية والسلامة والأجهزة الطبية.