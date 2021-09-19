موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا للمواطنين

تزايد البحث من قبل المواطنين عن موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل لقاح كورونا، وذلك عقب إعلان وزارة الصحة والسكان عن توفير اللقاحات بكافة مراكز التطعيم في مختلف المحافظات، وحثت المواطنين على ضرورة التسجيل والدخول إلى موقع الوزارة من أجل تقديم طلب الحصول على اللقاح لتقليل الأعراض المصاحبة عند الإصابة بفيروس كورونا.

خطوات الدخول على موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل اللقاح

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، خطوات الدخول لموقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل اللقاح للمواطنين المصريين ولغير المصريين، وذلك ضمن خطة الوزارة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين تزامنا مع دخول مصر الموجه الرابعة، ووجود طفرات للفيروس أكثر انتشارا بين الأشخاص.

كيفية الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية لتسجيل اللقاح

الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على أيقونة «التسجيل لطلب اللقاح».

- الدخول على صفحة البيانات الأساسية.

- كتابة البيانات الأساسية المطلوبة وفقا للأماكن المحددة.

البيانات الأساسية المطلوبة عند الدخول لموقع وزارة الصحة

- كتابة الاسم رباعي كما هو موضح ببطاقة الرقم الرقمي، كتابة الرقم القومي أو رقم جواز السفر، كتابة تاريخ الميلاد، كتابة المحافظة والمكان الذي ترغب في الحصول على اللقاح فيه، كتابة الوظيفة.

- إذا كنت تعاني من مرض مزمن اضغط على «نعم».

- إرفاق صورة من الشهادات والتقارير التي تثبت وجود مرض مزمن.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة رمز التأكيد الذي جرى إرساله على رقم المحمول.

- الاحتفاظ بطلب الحصول على اللقاح المكون من 20 رقمًا للاستعلام عن موعد الحصول على اللقاح.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بضرورة التسجيل والحصول على لقاح كورونا، تزامنا مع وجود حالات مصابة بمتحور «دلتا بلس».