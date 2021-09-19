الصحة: فحص 2 مليون طفل بمبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ2 مليون و18 ألف طفل حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة في سبتمبر 2019.

تطبيق المبادرة في 3500 وحدة صحية بجميع المحافظات

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه جرت زيادة عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية حتى الآن، لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، لافتًا إلى فحص 6080 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشف «مجاهد» عن تحويل 119 ألفًا و345 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه جرى تحويل 11 ألفًا و363 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة البالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

تحديث شهادة الميلاد بإدراج خانة الفحص السمعي

وذكر «مجاهد» أنه جرى تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويجري التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه بأن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن «15335» الخاص بمبادرات «100 مليون صحة».