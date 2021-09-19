ملكة جمال العالم وعضو «دولي الخماسي» يزوران متحف المجوهرات بالإسكندرية «صور»

زارت چيزيل ماندي، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة «إيكو 2021» وعضو لجنة تحكيم ملكة جمال مصر «Miss Egypt»، متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، وعبرت عن سعادتها بهذه الزيارة وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية بداخله.

رواد متحف المجوهرات الملكية يرحبون بملكة جمال السياحة

ونشرت الصفحة الرسمية لمتحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، اليوم، صورة لچيزيل ماندي، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة أثناء تواجدها بالمتحف، وتبعه إعجاب شديد من رواد ومتابعي الصفحة، والذين أثنوا على تلك الزيارة عبر التفاعل على الصورة والتعليقات المميزة.

زيارة عضو مجلس الإتحاد الدولي للخماسي الحديث

ولم تقف الزيارات عند ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، بل نشرت الصفحة مجموعة من الصور لزيارة جون هلمش، عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، لمتحف المجوهرات الملكية، وذلك على هامش إقامة بطولة العالم للخماسي الحديث في الإسكندرية.

حيث استقبل متحف المجوهرات الملكية، چون هلمش، عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي للخماسي الحديث، والذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لحضور البطولة الدولية للخماسي في الفترة من 11 إلى 19 سبتمبر الجاري.

إجراءات احترازية لزيارات متحف المجوهرات الملكية

وأكد متحف المجوهرات الملكية، أن الزيارة جاءت حرصاً منه على التعرف على القيمة الأثرية والتاريخية العظيمة لمتحف المجوهرات الملكية، ومن خلال جولة إرشادية داخل المتحف تعرف على مقتنياته الثمينة وعمارته التاريخية الفريدة والتي أبدى إعجابه الشديد بها.

وأكدت إدارة متحف المجوهرات الملكية عبر أن تلك الزيارات تمت مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحة الزوار والعاملين في المتحف الذي يشهد رواجاً كبيراً.