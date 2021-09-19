مدفوعات جامعة بني سويف للطلاب القدامى والجدد.. تُخفض لغير القادرين

تعد جامعة بني سويف من أكبر الجامعات المصرية في عدد الكليات والمعاهد، حيث تضم 33 كلية ومعهدا في تخصصات مختلفة بينها كليات ومعاهد متفردة في تخصصها في المنطقة العربية والشرق الأوسط، واستقلت الجامعة بموجب القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 2005، عن جامعة القاهرة.

مدفوعات ومصاريف جامعة بني سويف للكليات النظرية

لم تعتمد جامعة بني سويف حتى الآن مصروفات العام الدراسي الجديد 2021/ 2022 حتى الآن، إلا أن مصروفات العام الدراسي للعام الماضي 2020/ 2021 بلغت للكليات النظرية بالنسبة للطالب المستجد 876 جنيها شاملة كافة مصروفات الخدمات والأنشطة الطلابية.

وتُخفض تلك المصروفات 200 جنيه للطلاب القدامى، على أن يتقدم الطالب غير القادر على دفع المصروفات لمكتب رعاية الشباب بالجامعة بالأوراق اللازمة من أجل تخفيض المصروفات أو تحمل الجامعة بها كاملة.

مدفوعات ومصاريف جامعة بني سويف للكليات العملية

لم تعتمد جامعة بني سويف حتى الآن مصروفات العام الدراسي الجديد 2021/ 2022، إلا أن مصروفات العام الدراسي للعام الماضي 2020/ 2021 بلغت للكليات العملية بالنسبة للطالب المستجد 1060 جنيها شاملة رسوم الخدمات والأنشطة وغيرها.

وتُخفض تلك المصروفات 200 جنيه للطلاب القدامى، على أن يتقدم الطالب غير القادر على دفع المصروفات لمكتب رعاية الشباب بالجامعة بالأوراق اللازمة من أجل تخفيض المصروفات أو تحمل الجامعة بها كاملة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة بني سويف لجميع الكليات للطلاب الجدد

1ـ استمارة الثانوية العامة.

2ـ شهادة الميلاد.

3ـ الصور الشخصية.

4ـ نموذج 2 جند من إدارة التجنيد.

5 ـ صورة بطاقة الترشيح.

6ـ (8) صور شخصية.

7ـ صورة بطاقة الطالب الشخصية أو ولي الأمر.

8 ـ استمارة الكشف الطبي من الكلية ويستكمل اجراءات الكشف الطب الطبي.

9 ـ كود الطالب يحصل عليه من الجامعة للتطعيم بلقاح كورونا بالمستشفى الجامعي.

عنوان جامعة بني سويف

مكان وعنوان جامعة بني سويف يقع المقر الرئيسي لجامعة بني سويف في ميدان العبور بمدينة بني سويف «القديمة»، وتقع بعض الكليات في مجمع كليات جامعة بني سويف شرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة.