بزيادة 18 ألف جنيه.. قائمة أسعار ومواصفات «أم جي 6 موديل 2022»

ظهرت العديد من الزيادات السعرية على عدد من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي خلال الآونة الأخيرة، بسبب ظاهرة «الأوفر برايس» لنقص المعروض وزيادة الطلب على الطرز المختلفة، ومن ضمن القائمة طراز «أم جي 6 موديل 2022» بزيادة سعرية وصلت إلى 18 ألف جنيه، حسب المُعلن من الموزعين المعتمدين للعلامة الصينية «أم جي».

قائمة أسعار فئات السيارة «أم جي 6 موديل 2022»

ترصد الوطن خلال السور التالية قائمة أسعار فئات السيارة «أم جي 6 موديل 2022» بعد الزيادة السعرية، وأهم التجهيزات الخاصة بالسيارة.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان العائلية، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات.

الفئة الأولى بسعر 298 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 326 ألف جنيه، بزيادة 13 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 343 ألف جنيه، بزيادة 15 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 351 ألف جنيه، بزيادة 18 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 السرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100كم/ ساعة في غضون 9.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 190 كم/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد «4694 ملم الطول، 1848 ملم العرض، 1465 ملم الارتفاع، 27158 ملم طول قاعدة العجلات، ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 170 ملم».

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 424 لترا.

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات عند المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومصابيح أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكييف هواء مع مخارج خلفية».