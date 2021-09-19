إزالة 43 حالة تعدي على النيل خلال حملة مكبرة في منفلوط بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن إزالة 43 حالة تعدي على نهر النيل بقرى مركز منفلوط، ضمن حملات الموجة الـ 18 لإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مع التأكيد على التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، وعلى رأسها مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وأوضح محافظ أسيوط في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة، اليوم الأحد، إن حملات اليوم تمكنت من تنفيذ إزالة 43 حالة تعدي على نهر النيل بقرى منفلوط بمساحة 2350 متر مربع مباني من إجمالي 154 حالة تم إزالتها منذ بداية تنفيذ المرحلة الأولى للموجة الـ 18 للإزالات حتى الآن، بإجمالي مساحة 11814متر مربع مباني و35 فدانا و12 سهما زراعيا.

وترأس محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات على نهر النيل بقرى المركز، وبمشاركة قوات الأمن من مركز شرطة منفلوط، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية، وتم خلالها تنفيذ 43 حالة إزالة، كما قام رؤساء المراكز والوحدات المحلية بتنفيذ حملات لإزالة التعديات، وفقًا للخطة التي تم وضعها بالتنسيق مع مديرية الأمن وبمشاركة مسئولة أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.

وكان محافظ أسيوط قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات الإزالة وفقًا للخطة الموضوعة لاستهداف إزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة، فيما أعلن عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.