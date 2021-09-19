ضبط سائق توكتوك سحل طالبة بكلية الطب وسرق هاتفها في العمرانية

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغًا من ربة منزل، بتعرض ابنتها إلى السحل بمركبة «توكتوك»، حيث سرق سائق هاتفها المحمول بعد أن تركته سهوًا بداخله أثناء ترجلها منه عقب مشادة كلامية بسبب سير السائق في شوارع جانبية، مما أدى إلى إصابتها بكسر بالقدم اليمنى وتركيب مسمار وجرح قطعي بالقدم اليسري وسحجات متفرقة بالجسم ومحجوزة بالمستشفى.

مسجل خطر يسحل طالبة طب بالعمرانية

واستطاعت قوات الأمن من خلال البحث والتحريات، تحديد هوية المتهم الذي يعمل سائق «توكتوك»، وتبين أنه قد سبق اتهامه وضبطه في 6 قضايا سرقة وسائل نقل ومخدرات.

القبض على سائق التوكتوك المتهم بسحل فتاة

وألقى رجال مباحث قسم شرطة العمرانية القبض على المتهم وبحوزته هاتف محمول المجني عليها، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمقدم إسلام السيد رئيس مباحث العمرانية، والعقيد عمرو حجازي مفتش المباحث.

التعدي على طالبة طب في العمرانية

وتبين أن الشابة التي تم سحلها طالبة في كلية الطب وتسكن في منطقة حلمية الزيتون، وكانت في منطقة العمرانية لتلقي أحد دروسها.