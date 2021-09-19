القليوبية تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بخطة مواجهة كورونا

عقد ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأحد، اجتماعًا بمسؤولي التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عبدالرشيد مدير عام التعليم العام، وسند حنفي حمودة مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وكمال العليمي مدير التنسيق بالمديرية.

وناقش الاجتماع، الاستعدادات للفصل الدراسي الأول، والالتزام بتطبيق لائحة الانضباط المدرسي الصادرة بالقرار الوزارة رقم 287 لسنة 2016 فيما يخص الطلاب المخالفين للزي المدرسي، وعدم اتخاذ أي قرارات أخرى حيالهم بخلاف المنصوص عليها بالائحة.

عدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمى

وشدد وكيل وزارة التعليم خلال الاجتماع، على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، لافتا إلى ضرورة حصر احتياجات المدارس من ديسكات وسبورات بيضاء، وارتداء الكمامات لجميع العاملين بالمدرسة وتطهير وتعقيم المدارس بصفة مستمرة منعًا لانتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى تجهيز المدارس والمعامل والملاعب لخدمة الطلاب والعملية التعليمية

تكريم إدارة ومعلمي مدرسة حسن أبوبكر الرسمية للغات ببنها

وفي سياق آخر، كرم الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مدرسة حسن أبو بكر الرسميه للغات، لوصول المدرسة للتصفيات النهائية وحصولها على لقب المؤسسة التنويرية لمحافظة القليوبية.

وأكد وكيل وزارة التعليم أن المدرسة تميزت بروح التعاون وروح الفريق بين هيئة التدريس والإدارة المتميزة والرائدة، وساهمت هذه المدرسة بتقديم الأنشطة الصيفية التي تخدم العملية التعليمية لجذب الطلبة وعودتهم للمدارس.