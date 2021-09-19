ضبط مسؤولي مخبز بالزيتون لاستيلائهما على أموال دعم خبز بطاقات التموين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسؤولين عن أحد المخابز «أحدهما له معلومات جنائية» بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامهما بالاستيلاء على أموال الدعم المخصص ربطًا على البطاقات التموينية.

عمليات بيع وهمية للخبر المدعم

ويقوم المتهمان بالاستيلاء على دعم الخبو من خلال تجميع بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين وإجراء عمليات بيع وهمية «دون التصنيع الفعلي» باستخدام ماكينات صرف الخبز الخاصة بالمخبز والتربح منها، وبحوزتهما 2 ماكينة صرف خبز، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية والاستيلاء على أموال الدعم.

اعترفات المتهمين

واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بعد مواجهتهما على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.