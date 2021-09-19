«التضامن»: توفير منظومة تأمين اجتماعي لأبناء دور الرعاية 

قال محمود شعبان مدير عام برنامج الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على توفير منظومة تأمين صحي شامل لكافة أبناء دور الرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار رعاية الأبناء صحيا واجتماعيا.

توفير 5 آلاف كارنيه لأبناء دور الرعاية

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم توفير 5 آلاف كارنيه لأبناء دور الرعاية في مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفقا لتوجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

14 إدارة لتأهيل الأبناء صحيا ونفسيا

وأشار إلى أن الوزارة تقدم مجموعة من الخدمات الصحية، التعليمية، الترفيهية، الاجتماعية و النفسية لأبناء دور الرعاية، كما يوجد 7 إدارات للحالة وسيتم زيادتها إلى 14 إدارة على مستوى المحافظات خلال الشهر المقبل لعلاج المشكلات النفسية والصحية التي يحتاجها أبناء دور الرعاية.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية في 524 دارا للرعاية

وعن الاستعداد للموجة الرابعة من فيروس كورونا، أكد أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية داخل 524 دارا للرعاية، التي تضم 10 آلاف و500 طفل، موضحا أنه في حالة موافقة فاقدي المأوى على الانتقال إلى دور الرعاية يتم قياس درجة حرارتهم وتعقيمهم، وإجراء تحليل فيروس كورونا بإحدى المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى أنه يتم تعقيم المؤسسات بصفة دائمة وعمل جلسات توعوية بأهمية النظافة واستخدام الكمامات لحماية أطفال المؤسسات.

وأوضح مدير عام برنامج الأسرة، أنه يتم عزل حالات الاستقبال عن الباقي كنوع من أنواع الوقاية، ويتم عزل حالات نزلات البرد نهائيا، علاوة على الكشف الطبي على جميع النزلاء.

تأهيل وتدريب العاملين بالحضانات

ولفت «شعبان»، إلى أن وزارة التضامن بصدد اعتماد منهج جديد خاص بالحضانات، وتعميمه.. من خلال برنامج الطفولة المبكرة، موضحا أنه يجري تأهيل وتدريب العاملين بالحضانات على المنهج الجديد، وسيتم تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد أن هناك نضجا ووعيا لدى جميع العاملين بالحضانات التابعة للوزارة، ويتم تكثيف الإجراءات الاحترازية، بخلاف التفتيش الدوري على الحضانات، وإغلاق الحضانات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية.