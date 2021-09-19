ضبط شخص جمع مليون جنيه من مدخرات العاملين في الخارج للإتجار بها

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، أنّ أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، ونجله الموجود حاليا خارج مصر، جمعا مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني، الذي أرسلها للمتهم الأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من تلك الدولة، حيث يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، ويرسلها المتهم الأول لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى، من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، والستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

حجم تعاملات المتهمين وصل إلى مليون جنيه خلال 3 أعوام

وبتقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني الموجود حاليا خارج البلاد، وتبيّن أنّ حجم تعاملاتهما خلال 3 أعوام طبقا للفحص المستندي بلغت نحو مليون جنيه.

ضبط شخص استولى على أموال المواطنين بزعم استثمارها في المطاعم

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وأخرى، يفيد بأنّ أحد الأشخاص تلقى مبالغ مالية منهما بزعم استثمارها، من خلال تأسيس وإدارة المطاعم، عقب إيهامهما بمنحهما أرباح كبيرة، واستيلائه على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

وبإجراء التحريات تبيّن صحة الواقعة، وأنّ أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، يمارس نشاطا احتياليا على النحو المشار إليه، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه معهما في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، لكنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهما، واستولى على الأموال لنفسه، كما أنّ المشكو في حقه محبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.