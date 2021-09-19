ضبط 9824 شخصا لعدم ارتداء الكمامة و1252 قضية تداول «الشيشة»

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقرار مجلس الوزراء بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن:

- ضبط 9824 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9795 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 29 آخرين، لم يسددوا الغرامة المقررة.

- تحرير 680 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار مواعيد الغلق.

- ضبط 213 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1252 أرجيلة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.