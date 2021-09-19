طبيب يكشف عن أكثر اللقاحات التي لها آثار جانبية: «سينوفارم» أقل حدة

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إنّ اللقاحات المضادرة للفيروسات لها آثار جانبية، تتمثل في احمرار مكان الحقن، وارتفاع في درجة الحرارة، وألم في المفاصل والعضلات، والغثيان والشعور بالإرهاق والرغبة في النوم.

«فايزر» و«أسترازينيكا» أكثر لقاحين لهما أعراض جانبية

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أنّ الآثار الجانبية للقاحات تختلف في شدة تأثيرها وطول المدة الزمنية التي يمكن أن تدوم على آثرها الآثار الجانبية، موضحا أنّ لقاحي فايزر وأسترازينيكا قد تدوم أعراضهما الجانبية لفترة زمنية أطول مقارنة باللقاحات الأخرى، مثل سينوفارم، الذي تكون الآثار الجانبية له أقل في حدتها مقارنة بباقي اللقاحات.

من لا تظهر عليهم أعراض عقب تناول اللقاح يملكون جهاز مناعة قوي

وأشار مدير وحدة الرعاية بمستشفى العزل بالعبور، إلى أنّ هناك بعض الأشخاص حصلوا على اللقاح ولم تظهر آثار جانبية عليهم، وهؤلاء الأشخاص لديهم جهاز مناعة قوي تغلّب على الآثار الجانبية للقاحات واستطاع مقاومة الأعراض، موضحا أنّ الأشخاص الذين لا تظهر أي أعراض ليس عليهم القلق، فجهازهم المناعي في أفضل حال.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضرورة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا

وناشد ثروت المواطنين، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي يمكن أن تقي من الإصابة من فيروس كورونا أو تقلل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا، والالتزام بارتداء الكمامة، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، موضحا أنّ جميع اللقاحات آمنة ولا تستدعي القلق أو الرهبة من عدم تناولها، والأعراض المصاحبة لها تزول بعد يومين ولا تستدعي الحاجة للقلق أو الذهاب للطبيب.