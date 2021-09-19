قوافل طبية جديدة بأسوان والوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق قافلتين طبيتين جديدتين وذلك ضمن مبادرة «حياة كريمة» وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية للكشف على المواطنين وكشف المبكر لبعض الأمراض في فترة الطفولة، وذلك في إطار وزارة الصحة لتنفيذ رؤية الدولة 2030.

القوافل الطبية الهدف منها كشف الأمراض مبكرا

وحددت وزارة الصحة، موعد القافلتين الجديدتين يومي 19 و20 سبتمبر، للكشف على المواطنين والفحص المبكر للأمراض التي يعاني منها بعض المرضى ومعالجة العديد منها، مشيرة إلى أن القافلتين في محافظة أسوان ومحافظة الوادي الجديد.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد خريطة انتشار القوافل الطبية بالمحافظات التي تنطلق بها القوافل، أماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

القوافل الطبية تحتوي على كافة التخصصات لفحص المرضي

وكشفت الوزارة عن التخصصات الطبيبة التي ستقدمها القوافل في مختلف المحافظات، وتمثلت في الباطنة، وقسم الأطفال، وقسم الأنف والأذن، وقسم النساء والولادة، وقسم خدمات تنظيم الأسرة، وقسم العظام، وقسم الجراحة، وقسم الرمد والأسنان، وقسم القلب، وقسم الجلدية، وقسم الخدمات والأشعة، وقسم التحاليل.

أماكن القافلتين الجديدتين في محافظتي أسوان والوادي الجديد

وأوضحت وزارة الصحة القرى التي ستتوفر بها القافلتين الطبيبتين في محافظتي أسوان والوادي الجديد:

- قرية أريم مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

- قرية الجاير مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

مجاهد: يتم تحويل الحالات الحرجة للمستشفيات الحكومية وإجراء العمليات اللازمة لها

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن القوافل جرى تنفيذها بمشاركة 1375 عيادة، مشيرا إلى إجراء 30 ألفا و425 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 40 ألفا و863 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، مشيرا إلى أنه يجرى تحويل الحالات الحرجة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.