مصرع عامل أزهري في حادث مروري بالإسماعيلية

لقي عامل أزهري مصرعه في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في حادث مروري بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثمان بالمستشفى المركزي.

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة باصطدام سيارة بأحد المواطنين أمام منطقة كوبري شعيب التابعة لدائرة المركز.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق، بسيارة إسعاف نقلت الضحية إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة فور وصوله.

وقالت مصادر طبية إن المتوفي يدعى «جابر السيد عوض»، 55 سنة، يعمل بأحد المعاهد الأزهرية ومقيم بمنطقة المسخوطة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير.

وأمرت النيابة العامة في الإسماعيلية بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرته لبيان سبب الوفاة، ثم تسليمه لذويه حال التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكان محور 6 يونيو شهد حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمس، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن وفاة شخص في الستينيات من العمر وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج.