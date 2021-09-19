خبير: خدمة الإنترنت غير المحدود في مصر تحتاج لتطوير البنية التحتية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» هاشتاج يحمل اسم «إنترنت غير محدود في مصر»، يطالبون خلاله بإلغاء نظام الباقات المرتبطة بعدد «جيجات» وسرعات محددة على حسب المبلغ المدفوع، وتحويل الإنترنت إلى النظام غير المحدود مثلما في بعض الدول الخارجية، ليتصدر الهاشتاج موقع «تويتر» منذ الأمس.

عوامل تساعد مصر في تحقيق الإنترنت بدون حدود

ولتوضيح ما تحتاجه مصر لتحويل الإنترنت لنظام غير المحدود، قال المهندس حمدي الليثي، عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إن مصر تحتاج لعدة عوامل تجعلها تحسن من جودة الإنترنت وتحويله لنظام غير المحدود، منها أن يكون لديها القدرة والاستيعاب لتحمل الضغط والكثافة المتكونة من أعداد المستخدمين بغض النظر عن التسعيرة.

مشكلات تواجه الإنترنت في مصر

وأضاف «الليثي» في حديثه مع «الوطن»، أن المشكلات التي تواجه الإنترنت في مصر جميعها مرتبطة بالبنية التحتية لشبكة المعلومات، موضحًا أنها تحتاج إلى مضاعفة حجم الاستثمار الحالي وضخ الأموال بها، فضلا عن توصيل الفايبر إلى البيوت، مع تحسين وتزويد شركات الإنترنت بالأجهزة والمعدات الحديثة؛ لتتحمل الكثافة المضاعفة، مع الزيادة في معدل السرعة لسهولة المرور والتدفق.

حلول لتطوير الإنترنت في مصر

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات، إلى أن محتوى تحت الأرض تابع للشركة المصرية للاتصالات، باعتبارها صاحبة الحق في مد الألياف في مصر، وتأخذ الموافقة من الجهات المعنية بذلك، وهو ما يحتاج في زيادة حجم الاستثمار به لتحسين الجودة، فضلا عن عمل دمج بين شركات الاتصالات، وتدشين شركة خاصة بالبنية التحتية وتطويرها، لافتًا إلى الاستثمار في ذلك جذاب.

مضاعفة الأجهزة وتطوير وتزويد المحطات بالنسبة لإنترنت الهاتف المحمول من العوامل الرئيسية المهمة في تحسين جودة الشبكة في مصر، بحسب «الليثي»، مضيفًا أنه من الضروري زيادة عدد السنترلات وبناء المحطات الأرضية.