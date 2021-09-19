إنشاء مجمع خدمات ومدرستين بقرية شارونة بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها بقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، للوقوف على الموقف التنفيذي ميدانيا لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد حلول سريعة للمعوقات للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث يجرى تنفيذ 394 مشروعا في 18 قطاعا بقرى مركز مغاغة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد محمود نائب المحافظ، محمد السيد ليلة، رئيس مركز مغاغة، وعدد من وكلاء الوزارة وممثلي جهاز التعمير وشباب البرنامج الرئاسي والجهات المعنية.

تابع المحافظ خلال جولته، الأعمال الإنشائية للمجمع الزراعي بجزيرة شارونة والمقام على مساحة 350 متر وبتكلفة 5 ملايين، كما تفقد أعمال تطوير الوحدة الصحية بالقرية بتكلفة تصل إلى 12 مليون جنيه، وكذلك الأعمال الإنشائية لمدرسة شارونة 4 والأعمال الإنشائية لمدرسة شارونة 2 بإجمالي بتكلفة 5 ملايين جنيه.

إنشاء مجمع خدمات بتكلفة 10 ملايين جنيه

كما تابع «القاضي» سير العمل بمكتب تموين شارونة ومدرسة الفصل الواحد، وتفقد الأعمال الإنشائية لمجمع خدمات شارونة بتكلفه 10 ملايين، والذى سيضم معظم المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنون (المركز التكنولوجى / التضامن الاجتماعى / البريد / التموين / السجل المدني / الشهر العقارى / المجلس الشعبي المحلي)، داخل مبنى واحد يقدم كافة الخدمات.

وتابع محافظ المنيا خلال جولته، الأعمال الإنشائية لمحطة معالجه شارونة، مؤكدا أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، من أولويات المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق القرى المستهدفة وسوف تصل لجميع المواطنين ، مشددا على جميع العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الطبية.

وخلال الجولة التقى المحافظ، بعدد من أهالي المركز، للاستماع لمتطلباتهم والتعرف على احتياجات المواطنين من المشروعات لتحديد أولويات التنفيذ من المشروعات المستهدفة بنطاق المركز، موضحا أن هناك متابعة دورية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة بصفة مستمرة للوقوف على الاحتياجات الفعلية وإزالة كل المعوقات.