ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في رأس سدر وشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن مديرية التموين بالمحافظة وجهت ضربات قوية خلال الفترة الماضية لبعض التجار والفاسدين، حيث ضُبطت أكبر عملية مياه مغشوشة داخل بعض المناطق في شرم الشيخ، لافتًا إلى أن الجهات الرقابة ساعدت في ضبط مخالفات كثيرة.

وقال المحافظ لإن الهدف من هذه الضربات هو ضبط الأسواق ومحاربة الغش التجاري بجميع أنواعه، وإحكام الرقابة التموينية على المحال التجارية، مشيرًا إلى أن هناك خطة تتبعها مديرية التموين وتضم الرقابة الإدارية في بعض الأوقات والطب البيطري والصحة لتنفيذ حملات في مختلف المدن.

ضبط 250 كيلو لحوم بيضاء مذبوحة خارج المجزر

من جانبه، أكد سامي عبد القادر وكيل وزارة تموين جنوب سيناء، شن حملة تموينية مكبرة بمدينتي رأس سدر وشرم الشيخ، تحت إشراف إبراهيم الحارون وكيل المديرية، وبمشاركة عدة جهات معنية، واستهدفت الحملة الأسواق وبعض المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط ربع طن فراخ مذبوحة خارج المجزر، ونصف طن عطارة منتهية الصلاحية، و3200 لتر بنزين امتنع صاحبها عن البيع.

وقال وكيل مديرية التموين أنه جري تحرير 22 محضرا في كل من المدينتين،لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد عن السعر المعلن وعدم وجود شهادة صحية.

وقال إن الحملات مستمرة طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شارك في الحملة أحمد صابر ورمضان الصباغ وخالد الجوهري، وسامح السيد، وذلك بالاشتراك مع عبد الراضي محمود عبدالراضي رئيس جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بالمديرية.