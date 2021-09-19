بعد دخول منافس «أوبر وكريم».. خريطة النقل الذكي في مصر

زاد الحديث في الفترة الأخيرة عن أسعار تعريفة الركوب للسيارات الخاصة والنقل الذكي، وذلك عقب إعلان شركة «أوبر» عن زيادتها لأسعار تعريفة الركوب وفتح العداد.

أسعار تعريفة الركوب الخاصة بالتاكسي الأبيض لم تتحرك

وقالت مصادر مطلعة، إنه أسعار تعريفة الركوب الخاصة بالتاكسي الأبيض لم تتحرك وكما هي لم تتغير.

وأضافت المصادر أن أسعار التاكسي الأبيض لم ترتفع وأن كل من يدعي ذلك فهو غير صحيح ويقوم باستغلال المواطنين، حيث طالبت جمعية مالكي وسائقي التاكسي الأبيض فى مصر، زيادة تعريفة الركوب، كما حدث في شركات النقل الذكي التشاركي «أوبر وكريم».

واستقرت أسعار فتحة العداد للتاكسي الأبيض عند 7 جنيهات، ويتم حساب الكيلو متر بـ 3 جنيهات.

وأشارت المصادر، إلى أن شركات النقل الذكي قامت برفع أسعار التعريفة عقب ارتفاع أسعار البنزين خلال السنة الماضية والحالية، ولكن أغلب سيارات التاكسي الأبيض العاملة في مصر تعمل بالغاز الطبيعي والذي لم يرتفع سعرها لذلك فليس هناك أي تأثير عليها، وهو السبب في عدم ارتفاع سعرها.

كما أعلنت شركة مواصلات مصر للنقل الجماعي أنه لم يتم تغيير قيمة تعريفة الركوب، وجرى تثبيتها كما هي والتي تقدر بـ 6 جنيهات كحد أدنى إلى 12 جنيه كحد أقصى والتي تختلف من خط إلى آخر.

وقد شهدت الفترة الماضية دخول منافس عالمي جديد في مجال النقل الذكي وهي شركة "دي دي" الصينية، حيث بدأت الشركة بالعمل في مصر في محافظة الإسكندرية، وتتراوح فتح العداد لسيارات شركة "دي دي" من 7.20 جنيه إلى 7.50 جنيه، ويبلغ سعر الكيلو متر من 2.61 جنيه إلى 2.80 جنيه على حسب نوع الرحلة.

أوبر ترفع تسعيرتها للنقل الذكي

أما شركة أوبر فتقدر أقل تعريفة لفتح العداد هي 7.50 جنيه ويمكن أن تصل إلى 11.80 إذا كانت الرحلة تتم عبر خاصية Uber Comfort، ويتراوح سعر الكيلو متر في أوبر من 2.85 جنيه إلى 4 جنيهات على حسب الرحلة.