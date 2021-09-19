يسبب مرضا مناعيا لا علاج له.. طبيب يحذر من استخدام «الأسبرين»

الأسبرين أحد أكثر الأدوية شعبية واستخدامًا على مستوى العالم، ويتوافر في كل بيت مصري، ويتواجد بأشكال مختلفة، وبسبب أنه متاح ورخيص، يستخدمه الكثيرون في للتعامل مع الأمراض المختلفة، منها ارتفاع درجة حرارة الجسم، والبرد والصداع ارتفاع الضغط، وهو ما يحذر منه الأطباء، حيث يعتبرون الأسبرين على رأس الأدوية التي لا يجب أن تؤخذ إلا بإشراف طبي، نظرا لخطورته على الكبار والصغار.

خطورة استخدام الأسبرين

حذر الدكتور أشرف قاسم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، من استخدام الأسبرين لأي سبب للمرضى أقل من 18 سنة، مؤكدا أن الأسبرين من الممكن أن يسبب للشخص متاعب جسيمة، من بينها أمراض لا علاج لها إلى الآن.

وأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسبرين من الممكن أن يسبب قرحة المعدة، ونزيف المعدة، أو حالة Reyes syndrome، أو «متلازمة راي» وهي مشكلة تؤدي إلى مرض مناعي يصيب الجهاز المناعي، ومن أعراضها، حدوث قىء وطفح جلدي في اليدين والقدمين، وفقدان التركيز، الصداع وفقدان والتركيز والوعي، مشيرا إلى أن هذه المخاطر، من الممكن أن تحدث لأي شخص في أى عمر، لكن احتمالية حدوثها أكبر في الأطفال، عند تعاطي الأسبرين.

قاسم: يجب استشارة الطبيب قبل تعاطي الأسبرين

وشدد «قاسم» على أنه ينبغي استشارة الطبيب في تعاطي أدوية معينة وعلى رأسها الأسبرين، لأنه من الأدوية الخطيرة، ويكفي أن متلازمة راي التي من الممكن أن يسببها الأسبرين ليس لها علاج، وقد يؤدي إلى الوفاة، محذرا من الاستخدام العشوائي للأدوية، من المفترض ألا يقبل الشخص في جميع الأحوال على تعاطي الأدوية إلا باستشارة الطبيب.

وعقب تداول مقولات عن إمكانية علاج كورونا بالأسبرين، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنه لا صحة لما تردد حول إمكانية علاج مرضى «كوفيد- 19» الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، من خلال مضادات التجلط مثل الأسبرين.