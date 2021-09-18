أشرف زكي: آن الأوان لتقديم أعمال فنية يشارك فيها كل النجوم العرب

علق الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على تكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، له، معتبرًا أن هذا التكريم هو تكريم للفن المصري كله ولعطاء الفنانين المصريين على مدار سنوات، مؤكدًا أنه هذا التكريم وسام على صدره، وأنه نال هذا التكريم باعتباره ممثلا للفن المصري وموجهًا الشكر والتحية لكل الشعب الفلسطيني.

وأوضح زكي خلال لقائه مع برنامج «بيت للكل»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مشوار الفن والشهرة من الأشياء الصعبة والتي من الشاق الوصول إليها «مفيش حاجة بتيجي كده».

أهمية الفن المصري

وتحدث النقيب عن مسيرته الفنية، لافتًا أنها بدأت في المدرسة، معتبرًا أن المحطة الفنية المهمة في حياته كانت لقائه بالفنان والمخرج الراحل سعد أردش، ولقائه بأستاذه الدكتور هاني مطاوع، معتبرًا أن هذه من المحطات المهمة في حياته الفنية.

وأكد «زكي»، على أهمية الفني المصري ودوره في الوطن العربي مضيفًا: «أحنا روحنا دول كتير بيقولوا أحنا اتعلمنا من السينما المصرية وشوفنا وزورنا مصر من خلال الدراما المصرية».

وأشار لوجود اتحاد للفنانين العرب منذ أيام الكاتب والسيناريست الراحل سعد الدين وهبة، وممثل فيه عدد من الدول العربية بنسبة كبيرة، لافتًا أن هذا الاتحاد ظل لسنوات يقدم أعمالا فنية مشتركة يحدث فيها مزج بين الفنون باختلاف جنسيات طاقم العمل.

يجب تقديم أعمال عربية مشتركة

ولفت «زكي»، إلى أن نقباء الفنانين في الدول العربية يبحثون عن صيغ مختلفة يستفيد منها الفنان العربي، وذلك في ظل المتغيرات الكبيرة وما شهدته الساحة العربية من ثورات وحروب وجائحة كورونا التي أثرت على الجميع.

وأكد «زكي»، أن خط الدراما العربية في تصاعد بعدما انفردت مصر بالتصاعد لفترة طويلة، لافتًا لوجود منافسة مع الدراما السورية والخليجية وغيرها مطالبًا باستثمار ذلك في أعمال فنية مشتركة، مشددًا على أنه آن الآوان لعودة الوحدة العربية الفنية، وأن تكون هناك أعمال فنية يشارك فيها نجوم من كل أنحاء الوطن العربي.