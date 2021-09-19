تفاصيل فيديو تعدي سائق توك توك على موظف نقل عام بالإسكندرية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لتعدي سائق توك توك بالسب على سائق أوتوبيس نقل عام في الإسكندرية.

خلاف على أولوية المرور وراء الواقعة

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقيام سائق مركبة «توك توك» بالتعدي بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق «إسكندرية - مطروح» بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لخلاف على أولوية المرور.

ومن خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة التوك توك، مقيم بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم استدعاؤه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.