الداخلية: ضبط 59 قطعة سلاح وتنفيذ 47 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهوية، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء من خلال ضبط 59 قطعة سلاح ناري، بحوزة 45 متهما، «5 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 41 فرد محلي، 223 طلقة مختلفة الأعيرة، 10 خزينة متنوعة، 174 قطعة سلاح أبيض».

تنفيذ أحكام قضائية

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 47734 حكما قضائيا بإجمالي 4756 محكوما عليهم، «172 حكم جناية، 15279 حكم حبس جزئي، 3055 حكم حبس مستأنف، 22065 حكم غرامة، 7163 مخالفة»، كما تم ضبط تشكيل عصابي ضم 6 متهمين، ارتكبوا 11 حادثا متنوعا.

ضبط قضايا مخدرات

كما أسفرت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 124 قضية مخدرات، بإجمالي 136 متهما ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 11,690 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 4,510 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3,341 كيلو جرام، وكذلك كمية من مخدر الإستروكس وزنت 590 جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 250 جراما، وكمية من مخدر الفودو وزنت 350 جراما، وكمية من مخدر الشابو وزنت 192 جراما، وكمية من مخدر الآيس وزنت 106 جرامات، وكمية من مخدر البودر وزنت 50 جراما، و981 قرص مخدر.

مخالفات مرورية متنوعة

وفي مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط 17 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 14 متهما، كما تم ضبط 255 دراجة نارية مخالفة، و26401 مخالفة مرورية متنوعة، وكذلك فحص 32 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.