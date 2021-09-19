قدم 7 أدوار بطولة.. الوجه الآخر لـ جميل راتب في السينما الفرنسية

تحل اليوم الذكرى الثالثة لرحيل النجم جميل راتب، الذي توفي بعد صراع مع المرض لسنواته الأخيرة، ولم تقتصر أعمال الفنان الكبير عن الدراما والسينما المصرية بل كان له العديد من الإسهامات في السينما الأوروبية.

بدأ جميل راتب المولود عام 1926 في محافظة القاهرة، حياته الفنية في عام 1946، من خلال فيلم «أنا الشرق»، ثم سافر بعد ذلك لأوروبا، وشارك في بطولة عدد من الأفلام هناك، قبل أن يعود إلى مصر في منتصف السبعينيات، وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 67 فيلما.

يعتبر «راتب» من نجوم السينما الفرنسية، حيث قدم 7 أدور بطولة ويرجع هذا لإتقانه اللغة الفرنسية، بالإضافة إلى زوجته الفرنسية، كما عمل أيضا في بطولة ثلاثة أفلام تونسية إنتاج فرنسي مصري مشترك.

7 بطولات.. أفلام جميل راتب في السينما الفرنسية

شارك الفنان الراحل جميل راتب في بطولة فيلم «Tarpeze» عام 1956، وهو فيلم رومانسي من تأليف مالكولم أرنولد، وإخراج كارول ريد، كما شارك في البطولة كل من جيراردلانجري، وجينا لولو بريجيدا، برت لانكستر، توني كرتيس.

وشارك «راتب» أيضًا في بطولة فيلم «To commit a murder»، عام 1967، من إخراج إدوارد مولينارو، وشارك في بطولته العالمي برنارد بلاير بالإضافة إلى لوس جوردان.

كما قدم فيلم «Un nuage dans un verre d'eau»، الذي جسد ضمن أحداثه دور مصري يعيش في باريس يختفي في ظروف غامضة ويبحث عنه حفيده، من إخراج سريناث ساماراسينج، وشارك في بطولته أناماريا مارينكا، وتوفيق غالب.

وقدم الراحل فيلم صيف حلق الوادى أو «Un été à La Goulette» للمخرج فريد بوغدير، هو فيلم تونسي فرنسي من إنتاج عام 1996، وقد شارك «راتب» في بطولته بجانب كل من سنية المنقعى، مصطفى العدواني وأفا كوهين وكلوديا كاردينال وميشال بوجناح وإيفو سلرنو وغى ناتاف.