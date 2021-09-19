في ذكرى وفاة جميل راتب.. رأى الموت راحة له واختار «النبوي» للعالمية

كاريزما طاغية أمام الكاميرا تجبر المشاهدين على الصمت والتركيز أمام طلته المختلفة، يضع بصمته على أي دور يقدمه سواء في السينما أو الدراما؛ ما جعل اسم جميل راتب، بارزًا بين صفوف عمالقة الفن، ويدخل قلوب الجميع بأكثر من 170 عملًا فنيًا قدم خلالها أدوارًا هامة ومميزة لا تنسى.

ومن المرات الأخيرة التي ظهر فيها الفنان جميل راتب، الذي يحل اليوم 19 سبتمبر ذكرى وفاته، كان في برنامج «فحص شامل» مع الإعلامية رغدة شلهوب على قناة «الحياة»، وتحدث خلال الحلقة عن رأيه في عدد من الفنانين والفنانات، ومنظوره للموت.

رأي جميل راتب في الموت

«الموت بالنسبالي هيبقى راحة»، هكذا كان رد جميل راتب على سؤال «بتخاف من الموت؟»، موضحًا بعد اندهاش المذيعة أن الموت راحة بالنسبة له من مشكلات المرض وكبر السن والحياة: «مش خايف من الموت لكن خايف من العذاب»، مستكملا أنه يخشى الموت متألمًا بعذاب المرض.

إشادة من جيل راتب لهاني سلامة وخالد النبوي

من جيل الفنانين الحاليين يرى جميل راتب، أن الممثل هاني سلامة لديه مقومات العالمية تؤهله للتمثيل في هوليود، متفوقًا في الاختيارات بين عدد من الفنانين على «كريم عبدالعزيز، حسن الرداد وآسر ياسين»، إلا أنه عند مقارنته مع خالد النبوي، اختار «راتب» الأخير متفوقًا على «أحمد حلمي وأحمد عز»، موضحًا وجهة نظره بأن «النبوي» شارك بالفعل في أعمال عالمية من قبل.

جميل راتب: فاتن حمامة فوق كل الممثلات

وعند مقارنة عدد من الفنانات ممن عمل معهن جميل راتب وانبهر بجمالهن، اختار ليلى علوى كالأجمل مقارنة بباقي زملائها، ومع ذلك وصفها هي وهالة صدقي بـ«التخان»: «كانوا المفروض يخسوا»، كما تحدث عن فاتن حمامة واصفًا إياها بأنها «فوق كل الممثلات المصريات».

ويعتبر جميل راتب من أبرز فناني جيله، إذ شارك في نحو 177 عملا فنيًا مختلفًا، وقدم خلالها أدوارًا هامة في تاريخ الفن المصري، منها «البهظ بيه» في فيلم «الكيف»، و«أبو الفضل» في مسلسل «يوميات ونيس» وشخصية «نبيه بيه» في فيلم «البداية»، وغيرها من الأدوار الهامة.