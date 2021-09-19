مواصفات وأسعار «سكودا كودياك» 2022 الجيل الجديد

شهدت سوق السيارات خلال الفترة الماضية منذ بداية شهر يونيو طرح العديد من الشركات الطرازات الجديدة لعام 2022، سواء كانت سيارات أوروبية أو يابانية وكورية أو صينية، ومن أبرز تلك الشركت التي تحظى باهتمام كل عشاق السيارات في السوق المصرية هي شركة سكودا.

وطرحت شركة سكودا العديد من الطرازات الجديدة لعام 2022 في السوق المصرية، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أسعار ومواصفات طراز «سكودا كودياك» الجي الجديد 2022، ويعتبر وينتمي إلى فئة السيارات الـSUV ويعد هذا الطراز الأعلى سعراً من بين طرازات سكودا في السوق المصرية.

مواصفات «سكودا كودياك» 2022 الجيل الجديد

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سى سى - تربو ، وينتج قوة قدرها 180 حصانا، وعزم أقصى للدوران 320 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DSG مكون من 7، وتتسارع السيارة من من سرعة 0 إلى سرعة 100 كيلو في خلال 8.4 ثانية.

تعتمد السيارة على منظومة الدفع رباعي للعجلات.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة للوقود 7.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 205 كم/ ساعة.

وتأتي السيارة بصندوق خلفي سعته 270 لترا، وسعة خزان الوقود 60 لترا.

- تأتي السيارة بأبعاد «4699 ملم الطول، 1882 ملم العرض، 1676 ملم الارتفاع، 2790 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع عن الأرض مسافة 198 ملم».

وتأتي السيارة بوسائد هوائية وفرامل ABS وتوازن إلكتروني تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة إلى حوالي 512 لترا.

كما تعتمد السيارة على عدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة.

يجري تصنيع السيارة وتجميعها في التشيك وتتوافر في السوق المصرية بفئة واحدة وسعرها 900 ألف جنيه.