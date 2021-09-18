تبدأ بـ520 ألف جنيه.. أسعار «سكودا سوبيرب موديل 2022» في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الألمانية «سكودا» عن طرح قائمة السيارات الجديدة للطرز المتاحة بالسوق المصرية موديل العام 2022، ومن زيادات سعرية وصلت إلى 15 ألف جنيه؛ ومن ضمن القائمة المطروحة طراز «سكودا سوبيرب موديل 2022» زيادة سعرية تراوحت من 5 آلاف إلى 15 ألف جنيه.

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «سكودا سوبيرب موديل 2022» خلال شهر سبتمبر الجاري، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية في مصر.

قائمة أسعار وتجهيزات «سكودا سوبيرب موديل 2022»

-تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان العائلية، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 5 فئات مختلفة التجهيزات :

الفئة الأولى بسعر 520 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 585 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 645 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 710 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 850 ألف جنيه.

-تعتمد السيارة على نسختين للمحرك، الإصدار الأول:

يعتمد على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 150 حصان، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 8.8 ثانية؛ وتستهلك متوسط 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، وبسرعة قصوى تصل إلى 220 كم/ ساعة.

-الإصدار الثاني: تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2 لتر، 2000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 280 حصان، و عزم أقصى للدوران 350 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

-تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم / ساعة في غضون 5.9 ثانية؛ وتستهلك متوسط 5.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، وبسرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ ساعة.

-تأتي السيارة بأبعاد (4869 ملم الطول، 2031 ملم العرض، 1469 ملم الارتفاع، 2841 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع عن الأرض مسافة 136 ملم).

-تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 625 لتر.

تعتمد السيارة على عدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ستائر هوائية جانبية فى الأمام والخلف، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وبرنامج حفظ الثبات الإلكتروني، فتحة سقف بانوراما، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب امامية وخلفية مع إضاءة LED، و خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا».