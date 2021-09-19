«المواطن له علينا حق».. فحص 500 حالة في قافلة «مستقبل وطن» بشبرا

نظم حزب «مستقبل وطن» في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، قافلة طبية شاملة للكشف على المواطنين وصرف الأدوية بالمجان.

500 مواطن يستفيدون من القافلة الطبية بشبرا

و شملت القافلة الطبية جميع التخصصات «باطنة ورمد وقلب وعظام والكبد والمخ والأعصاب وأنف وأذن وحنجرة والأطفال والنساء والجلدية»، بالإضافة إلى صيدلية متكاملة لصرف العلاج بالمجان لجميع الحالات، وتمكنت من توقيع الكشف الطبي على 500 حالة وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب سيد حجازي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن حزب مستقبل وطن، إن تلك المبادرات تأتي في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن وتوجيهات الأمانة العامة بمساندة الدولة من أجل سد احتياجات المواطنين ورفع المعاناة وتخفيف الأعباء عنهم، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

برلماني : نقف بجانب الفئات الأكثر إحتياجا

وتابع في تصريحات صحفية، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك القافلة الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأضاف أن القافلة تم تنفيذها بفريق طبي متخصص، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المرضى، لافتا إلى أن سياسة الحزب تهدف إلى الحفاظ علي صحة المواطن، والحث على المشاركة المجتمعية، والتواصل مع المواطنين، ومساندة الدولة ضمن مبادرة حياة كريمة، قائلا: «المواطن له حق علينا».