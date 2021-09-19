في عيد ميلاده.. نادر حمدي عضو «واما» يغرد منفردا بسماء الفن

يحل اليوم الأحد، عيد ميلاد الموزع والمطرب نادر حمدي، الذي يعتبر من أبرز الموزعين على الساحة العربية والمصرية لما يحظى به من أعمال مع أكبر نجوم الوطن العربي، فهو صاحب بصمة واضحة في الأغاني التي يشارك فيها، كما أنه أحد أفراد فريق «واما».

نادر حمدي نشأ في أسرة فنية

ولد نادر حمدي في عام 1979، وتربى في أسرة فنية، فوالده هو المطرب أحمد حمدى، أما والدته فهى الممثلة عفاف حمدي بدأ دراسته الموسيقية في سن السادسة عندما دخل أكاديمية الفنون لدراسة آلة البيانو في الكونسرفتوار، شارك في العديد من المسابقات الدولية.

شارك في توزيع أغنيات لكبار نجوم الفن

شارك الموزع نادر حمدي في أغنيات لها بصمة عند الجمهور، حتى بعد مرور أعوام على صدورها إلا أن الجمهور يتفاعل معاها حتى الآن مثل «وحشتيني»،«قصاد عيني»،«وماله»، «ليلي نهاري» للهضبة عمرو دياب، « صبري قليل» للفنانة شيرين، «فيك حتة غرور» للفنانة آمال ماهر،«بناء على رغباتك»، «على إيه» للفنانة أصالة، «يا قلبي» للفنان رامي جمال.

خاض نادر حمدي تجربة المطرب المنفرد للمرة الأولى بعيدا عن «واما» بأغنية «سيبها بظروفها» التي حققت نجاحا كبيرا.

كما شارك لأول مرة كممثل في بطولة فيلم «الأكاديمية» عام 2007 ولكن لم يحالفه الحظ من خلال هذه التجربة كممثل، وفضل أن يكون مجاله الأساسى هو الغناء والتوزيع الموسيقى الذى يتميز فيه.

قدم حمدي العديد من الألبومات مع فريق واما الذي يعتبر أهم خطواته وهي تأسيسه للفريق والذى يضم أحمد فهمي، محمد نور، أحمد شامي، منها «يا ليل» عام 2004، «يا غالي عليا» عام 2006، «رايحة جاية» عام 2010، «كان ياما كان» عام 2015.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نادر حمدي أغنية «الأهلي القمة» الذي قدمها خلال احتفالية نادي الأهلي بالنجمة العاشرة مشاركًا فريق واما، أحمد سعد، هشام ماجد، من تأليف الشاعر أيمن بهجت قمر.