فاروق فلوكس لـ«الوطن»: مصر تمر بتجربة إنسانية عظيمة في عهد السيسي

أعرب الفنان القدير فاروق فلوكس، عن سعادته البالغة عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتدقيق البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون، مع النقابات الثلاث، المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمنية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر مثل الشيخوخة والعجز وغيرها.

الفنان القدير: الرئيس يضع المواطن دائما في أولوياته ويعمل على حل مشكلاته

وقال الفنان فاروق فلوكس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ «مصر تمر بتجربة إنسانية عظيمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جعل للفنانين مظلة تحميهم من جميع مخاطر الحياة»، موضحاً أنّ «الرئيس يبحث دائما عن مصاعب الناس ليعمل على تصليحها، دائما الرئيس يضع أولوياته هي الناس».

جاء ذلك القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة «منظومة دعم وحماية الفنانين، وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي».

واطلع الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كل الفئات الإبداعية والفنية، وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي، بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات، فضلاً عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة، وكذا الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة.