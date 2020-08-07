فاروق فلوكس يمر بوعكة صحية.. ونجله: "تقوم لنا بالسلامة يا ضهري"

كشف الفنان أحمد فلوكس عن أن والده الفنان فاروق فلوكس، يمر بوعكة صحية، حيث يُجري حاليًا بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

وطمأن نجله الفنان أحمد فلوكس، جمهوره ومحبيه، على حالة والده، وذلك من خلال نشر صورة له، عبر حسابه على موقع إنستجرام، مصحوبة بقوله: "الحمد لله، تخرج لنا بألف سلامة يا ضهري، ربنا يحفظك ويخليك لينا".

ويستعد الفنان أحمد فلوكس لتصوير مسلسله الجديد "سفينة نوح" مع المخرج حسام الجوهري، خلال الأيام المقبلة.

ويتعاون "فلوكس" مع الفنان منذر رياحنة مجدداً بعد نجاحهما خلال حلقات حكاية "رحمة" ضمن أحداث مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي عرض مؤخراً، ومن المقرر عرض "سفينة نوح" بداية العام الجديد 2021.

"سفينة نوح" من بطولة أحمد فلوكس، ومنذر رياحنة، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.

وآخر أعمال "فلوكس" كانت مشاركته في فيلم "الممر"، من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين وأسماء أبواليزيد.

وابتعد فاروق فلوكس، عن الأضواء منذ 3 أعوام تقريباً، ولم يدخل البلاتوه منذ ذلك الحين، وبالرغم من ذلك لم يُعلن اعتزاله بعد، لكن ما زال لديه آمال وطموحات.

وفي حوار سابق مع "الوطن"، قال: "أتمنى العيش في هدوء نفسي، وأساعد الدولة تقديراً للنجاح الذي حققته على أرضها طوال السنوات الماضية، وأنا على استعداد أن أقوم بأي شيء لصالح بلدي، فالمسئولون على قدر عالٍ من الكفاءة، على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بذل جهوداً ضخمة بشأن إصلاح ما أفسده الزمان، وأدعو الله أن يمضي نحو الأمام، فكنت أنتظر شخصاً مثله منذ 30 عاماً الحمد لله إني عشت وشفته.