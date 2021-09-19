264.4 مليون دولار صادرات مصر من «الكويز» في الربع الثاني من 2021

سجَّلت منتجات مصر المصدرة ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المعروف باسم «الكويز» تراجعا خلال الربع الثاني من العام الحالي، وأظهرت بيانات وحدة الكويز التابعة لوزارة التجارة والصناعة أن الصادرات تراجعت من 288.8 مليون دولار في الربع الأول، إلى 264.4 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري.

صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات

وكشفت البيانات أن صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات ضمن البروتوكول سجلت 252.2 مليون دولار، مقارنة بـ 251 مليون دولار في الربع الأول بزيادة نحو مليون دولار، بينما سجلت صادرات المنتجات الغذائية نحو 9.6 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 6.8 مليون دولار في الربع الأول، بينما سجلت صادرات منتجات الزجاج ضمن البروتوكول 1.8 مليون دولار، مقارنة بـ 940 ألف دولار.

صادرات مصر في إطار الكويز منذ إطلاقها في العام 2005 نحو 12.9 مليار دولار

ووفقا للبيانات فقد بلغ إجمالي صادرات مصر في إطار الكويز منذ إطلاقها في العام 2005 نحو 12.9 مليار دولار من الملابس الجاهزة والمنسوجات، و78.9 مليون دولار للصناعات الغذائية، و11.9 مليون دولار لمنتجات الزجاج.

وبحسب البيانات فقد بلغ إجمالي واردات مصر في إطار البروتوكول منذ تطبيقه أكثر من مليار دولار، وتنص اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي تم توقيعها في أواخر العام 2004 على السماح بتصدير بعض المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون أي رسوم جمركية، شريطة أن تتضمن 11.7% مكونات إسرائيلي، وهي النسبة التي تم خفضها بعد ذلك لتصبح 10.5%.

الملابس الجاهزة والمنسوجات

وكانت الملابس الجاهزة والمنسوجات من أبرز القطاعات التي استفادت من توقيع الاتفاق، حيث سيطرت على أغلب الصادرات، وما زالت حتى الآن، فيما بدأت الصناعات الغذائية والمنتجات الكيماوية ومنها الزجاج في التحرك قبل سنوات من أجل الاستفادة من المزايا التي يوفرها الاتفاق.

وتعد السوق الأمريكية واحدة من أهم الأسواق التي تجتذب كميات كبيرة من الملابس الجاهزة والمنسوجات المصرية، بجانب السوق الأوروبية.