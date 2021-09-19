وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بالخارج

اعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ«أبنائنا في الخارج» للعام الدراسي 2020/2021.

كما اعتمد وكيل الأزهر، نتيجة امتحانات الدور الأول لـ«أبنائنا في الخارج»، لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الامتحان في الخارج بالسفارات المصرية

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021، بالشهادة الابتدائية 25 طالب وطالبة، بينما بلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.

وأعرب وكيل الأزهر، عن خالص التهاني لأبنائنا في الخارج، متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية، وأن يكونوا خير سفراء لمصر وللأزهر الشريف في البلاد التي يقيمون.

نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم الأحد، في مشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021.

وصرح وكيل الأزهر، في بيان له، بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ (618) طالبًا وطالبة، حضر منهم (579)، وتخلف عن الحضور (39) نجح منهم (138)، ورسب (21)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (82.90%) ونسبة النجاح العامة للدورين (87.83%).

وبلغ عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية (275) طالبًا وطالبة، حضر منهم (262)، وتخلف عن الحضور (13) نجح منهم (219)، ورسب (46)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (87.40%) ونسبة النجاح العامة للدورين (92.66%).