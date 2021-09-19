عاجل.. الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية 2021

اعتمد أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، في مشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2020/2021م.

وصرح وكيل الأزهر، في بيان منذ قليل، بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية بلغ (618) طالبًا وطالبة، حضر منهم (579)، وتخلف عن الحضور (39) نجح منهم (138)، ورسب (21)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (82.90%) ونسبة النجاح العامة للدورين (87.83%).

13 طالبا تخلفوا عن حضور الامتحانات

وأضاف فضيلته بأن عدد الطلاب الذي تقدموا لامتحانات الدور الثاني في الشهادة الثانوية بلغ (275) طالبًا وطالبة، حضر منهم (262)، وتخلف عن الحضور (13) نجح منهم (219)، ورسب (46)، لتبلغ نسبة النجاح في الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (87.40%) ونسبة النجاح العامة للدورين (92.66%).

الأزهر يهنيء الطلبة الناجحين

وهنأ فضيلة وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتفوق في المرحلة الجامعية، وأن يجدوا ويجتهدوا ليكونوا خير ممثل لأوطانهم ويكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها عالميًّا.

الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية في 7 دول

وكان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للمعاهد الخارجية ‏في 7 دول من أسيا وأفريقيا وهي: (تنزانيا- تشاد- نيجيريا- النيجر-إندونيسيا- العراق- الصومال).

ويذكر أنه قد بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تنزانيا للقسم الأدبي 90%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة تشاد للقسم ‏العلمي 14% والأدبي 20%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏نيجيريا للقسم العلمي 100%، والقسم ‏الأدبي 28%، وبلغت نسبة النجاح لطلاب دولة النيجر للقسم الأدبي 50%، وأما دولة إندونيسا فبلغت نسبة ‏النجاح لطلاب القسم العلمي 100% والأدبي97%، في حين بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏العراق للقسم الأدبي ‏‏17%، بينما بلغت نسبة النجاح لطلاب دولة ‏الصومال للقسم العلمي 80%.‏

نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية في آسيا وأفريقيا

ومن جانبه هنأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، موضحًا أنه أصبح أمامهم تحديا جديدا مع مرحلة جديدة حاسمة في بناء ‏مستقبلهم، وعليهم أن يستغلوها أفضل استغلال حتى يحققوا أهدافهم، متمنيًا لهم المزيد من التفوق والنجاح.‏