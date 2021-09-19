بسبب أزمة «شقة 6».. تامر فرج لمؤلفي الدراما الشباب: النقابة ستحميكم

طالب الفنان تامر فرج، المؤلفين الشباب والجُدد في عالم الكتابة الدرامية والسينمائية، باللجوء دائمًا إلى نقابة المهن السينمائية، لمواجهة المشكلات التي يتعرضون لها في هذا المجال، وذلك على خلفية أزمة مؤلفي مسلسل «شقة 6» مع المخرج واتهامه بتغيير النهاية دون الرجوع إليهم.

تامر فرج: النقابات المهنية الفنية قوية وقادرة على حل المشكلات

وكتب الفنان تامر فرج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدقائي كتاب السيناريو ومؤلفي الدراما، خاصة الجدد وأصدقائي المخرجين، طبعًا لا جدال إن المخرج هو رب العمل وله الحرية في تغيير النص المكتوب بما يحقق رؤيته للعمل».

وتابع: «ولكن من المتعارف عليه أيضًا أن المؤلف أوالسيناريست هو صانع العمل والأعراف التي تربينا عليها هي استئذان المؤلف في أي تعديلات، وفي النهاية مصلحة العمل تقتضي التفاهم والتناغم بين الطرفين اللذان يطلق عليهما مبدعي العمل، وفي حالة عدم وجود هذا التفاهم والتناغم أو نشوب خلافات لا سمح الله فأني أحب أن أذكر الطرفين وأنوه خاصة للكتاب الجدد أن السيناريو والإخراج شعبتين يجمعهما نقابة واحدة وهي نقابة المهن السينمائية، ويجب أن لا يخرج أي خلاف بينهما خارج حدود النقابة».

تامر فرج: السيناريست صانع العمل ويجب استئذانه في أي تعديلات

واستطرد تامر فرج: وأحب أن أشهد عن تجربة شخصية أن نقابات المهن الفنية سواء نقابة المهن السينمائية ويمثلها النقيب مسعد فودة، أو نقابة المهن التمثيلية ويمثلها النقيب أشرف زكي، هما من أقوى النقابات في مصر وأكثرهما فاعلية، وأنهما نقابتين تحتضنا المبدعين الحديثين وتدافع عن حقوقهم وتسوي خلافاتهم سواء أعضاء بهما أو غير أعضاء بعد.

واستكمل: «أنا وإن كنت لم أحصل بعد على عضوية نقابة المهن التمثيلية إلا أن النقيب أشرف زكي دائمًا يدافع عن حقوقي في أي مشكلة، وأنا أيضًا وأنا عضو بنقابة المهن السينمائية كسيناريست لم يتركني النقيب مسعد فودة ولم يتوقف يومًا عن رعاية مصالحي حتى قبل التحاقي بالنقابة».

واختتم تامر فرج كلامه بقوله: «وعلى هذا أنصح كل كاتب ومؤلف جديد في المجال أن يتوجه فورًا إلى نقابة المهن السينمائية عند حدوث أي مشكلة والاستعانة بالنقيب مسعد فودة حتى وإن لم يكن عضو نقابي بعد، وحل المشكلات داخل حدود النقابة والإسراع بالاشتراك في عضويتها، حقك ككاتب أو حتى كمخرج لن يضيع بوجود نقابة، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد».

أزمة بين صناع مسلسل «شقة 6» بسبب تغيير النهاية

مسلسل «شقة 6» الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، بطولة روبي، صلاح عبدالله، ملك قورة، أحمد حاتم، محمود البزاوي، سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.