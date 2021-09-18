مخرج «شقة 6» عن اتهامه بتغيير نهاية المسلسل: من حقي

أثارت الحلقة الأخيرة من مسلسل «شقة 6»، حالة من الجدل، عقب عرضها على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك بعد الأزمة التي فجرها أحد مؤلفي العمل، محمود وحيد، بعد كتابته على صفحته على «فيس بوك»، أنه لن يكتب أجزاء أخرى من المسلسل بعد هذه النهاية التي يخلي مسؤوليته عنها تماما، قائلا: «حسبي الله ونعم الوكيل مش دي النهاية اللي أنا كتبها».

محمود كامل يرد على اتهامات مؤلفي العمل

وقال المخرج محمود كامل، مخرج العمل في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه أراد نهاية غير متوقعة لجعل الجمهور في حيرة وتساؤل، مؤكدا أنه لا يريد نهاية سعيدة مثلما كان يتوقعها الجمهور، وأن العمل يحمل اسمه، وعندما يرى تحفظا على أحد المشاهد، يعمل عليها حتى تظهر بصورة لائقة للجمهور.

وأكد شكره للجمهور على متابعته المسلسل والتفاعل معه، هذا الأمر الذي جعله في حالة من الفرح.

مسلسل «شقة 6» بطولة روبي، أحمد حاتم، شريف سلامة، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، حمزة العيلي، ملك قورة، وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

مؤلفو مسلسل «شقة 6» يتوجهون للقضاء

جدير بالذكر أن المؤلف رفيق القاضي، أحد مؤلفي العمل، أعلن عبر صفحته على «فيس بوك» عن تقديم بلاغ للنائب العام برفقة سعاد القاضي، ومحمود وحيد، مؤلفي العمل، قائلا: «نتقدم نحن رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد مؤلفي مسلسل شقة 6 ببلاغ للسيد النائب العام ضد المخرج محمود كامل، مخرج العمل، حيث إنه قام وآخرون بالتلاعب في السيناريو والمحتوى الدرامي للعمل دون الرجوع إلى مؤلفي العمل، مما أساء وأحدث خللا وغير من فحوى الدراما ورسالة العمل المقدم وخيب آمال الجمهور المصري العظيم، الذي تمنينا أن نقدم له ما يستحقه من أعمال تضاهي الأعمال العالمية، في ظل التقدم الذي تسعى إليه بلدنا الحبيبة مصر في جميع المجالات، مدعيا أننا لم نكتب شيئا وأننا ندعي ذلك بالرغم من أن العمل مقدم في الرقابه من ثلاث نسخ مكونة من خمسة عشر حلقة بأسماء المؤلفين: رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد، ونبيل شعيب، وقصة مصطفي يوري وسعاد القاضي».