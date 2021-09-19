مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب يكرم وفاء سالم ووائل الفشني

وزعت جامعة المنصورة، اليوم الأحد، جوائز مهرجان المنصورة الرقمي الثاني للمواهب 2021، لطلاب الجامعات المصرية الذي عُقد عن بُعد «أون لاين»، في قاعة المؤتمرات بالجامعة حفل ختام وتوزيع تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجرى تكريم 74 فائزا يمثلون 24 جامعة مصرية، كما جرى تكريم 3 فنانين، وهم وفاء سالم، عمرو رمزي، ووائل الفشني.

رئيس جامعة المنصورة: التحول الرقمي أصبح واقعا يجب أن نتكيف معه

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن التحول الرقمي أصبح واقعا يجب تكيف جميع الجامعات معه، ما دفع جامعة المنصورة لإنشاء أول منصة إلكترونية للطلاب على مستوى الجامعات لدعم استمرار العملية التعليمية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على أن نجاح مهرجان المنصورة الرقمي الأول للمواهب ساهم في زيادة عدد الطلاب المشاركين في هذا المهرجان من خلال الأعمال المقدمة والتصويت.

وأضاف أن هذا المهرجان حدث فريد من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

ربع مليون مشاهد لفعالياته بفضل منصات جامعة المنصورة

وأثنى الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، على جهد القائمين على هذا المهرجان وعلى مشاهدة نحو ربع مليون مشاهد لفعالياته بفضل منصات جامعة المنصورة الإلكترونية.

ونوه إلى تميز كافة الأنشطة الطلابية التي تنظمها جامعة المنصورة وبمساهمة نجاح المؤتمر النوعي الأول لمركز خدمات الجامعة للأشخاص ذوى الإعاقة في التجهيز لعقد بروتوكول تعاون بين لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، إن مشاركة 36 جامعة ومعهدا في هذا المهرجان وقُبول 1017 عملاً من الطلاب في مجالات التصوير الفوتوغرافي والقصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف أن تحكيم الأعمال المقدمة تم عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين والذي وصل إلى 214 ألف صوتًا.

وأشار إلى أن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني، تم الاشتراك به من خلال موقع إلكتروني تحت اسم Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية، وتم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب.