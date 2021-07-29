فوز جامعة المنصورة بـ4 جوائز في «إبداع 9» لشباب الجامعات

فاز 4 طلاب بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة بالمراكز الأولى في مسابقة «إبداع 9»، دورة 2020/ 2021 لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، والذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونخبة من الأدباء والشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.

الطلاب الفائزون بمسابقة «إبداع 9»

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فقد فاز بالمركز الأول في مجال النحت، الطالب إبراهيم عوض، وفاز بالمركز الأول في مجال التصوير، الطالب صابر عيسى، كما حصل على المركز الثاني في مجال الجرافيك، الطالب أنس الفقي، وحصل على المركز الثالث في مجال التصوير الفوتوغرافي، الطالب جورج القمص.

وذكر بيان جامعة المنصورة أن مهرجان «إبداع 9» لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة شارك في فعالياته نحو 6500 طالب وطالبة، من 145 نمن الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، للمنافسة في 23 مجالاً علمياً وأدبياً وثقافياً وفنياً.

استقبال سفير العراق بجامعة المنصورة

من ناحية أخرى، استقبل الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ووفد السفارة المرافق له، بحضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد العدل، المشرف على إدارة الوافدين، وسحر العراقي، مدير إدارة الوافدين.

ورحَّب رئيس جامعة المنصورة بالسفير العراقي والوفد المرافق له، مؤكداً عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين، والدور المهم لمصر في مساندة الطلاب العراقيين، وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث لتزويدهم بالعلم والثقافة، ليستطيعوا خدمة بلادهم أرض الرافدين، وليكونوا سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

وعبَّر السفير العراقي عن رغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق والسفارة لعمل توأمة مع الجامعات المصرية، من ضمنها جامعة المنصورة، لتحقيق الاستفادة القصوى لمزج الثقافات والعلوم المختلفة للجامعات العراقية والمصرية، مُعرباً عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات المصرية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة المنصورة، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مُقدماً شكره وتقديره لإدارة الجامعة، لما تبذله من دعم للطلبة العراقيين الوافدين فيها، وتوفير الرعاية والخدمات المختلفة لهم، خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.