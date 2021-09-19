حقيقة وفاة الفنان كريم فهمي.. «شائعة» وصحته تشهد تحسنا كبيرا

تصدرت شائعة وفاة الفنان كريم فهمي، محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، وإصابته بجلطتين في الرئة.

ورد مصدر مُقرب، على شائعة وفاة الفنان كريم فهمي، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن حالته الصحية تشهد تحسنًا كبيرًا، ومن المُقرر الخروج من المستشفى اليوم الأحد، واستكمال العلاج في منزله.

وطالب المصدر، بشأن حقيقة وفاة الفنان كريم فهمي، بضرورة توخي الحذر، وعدم تداول أي أخبار مغلوطة، لاسيما وأنها سُتحلق الضرر على عائلته وكذلك جمهوره، مطالبًا الجميع بالدعاء له لحين تماثله للشفاء واستعادة عافيته بشكلٍ كامل.

وكان الفنان كريم فهمي، قد كشف عن أزمته الصحية، قبل أيام، حيث نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أنا أنا حاليا في العناية المركزة.. الحمد لله على كل شيء.. دعواتكوا.. الأطباء أخبروني أنني أصبت بجلطتين في الرئة، ولا أعلم السبب حتى الآن، نافيًا ما تردد أن تلك الإصابة بسبب تطعيم لقاح فيروس كورونا».

تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد قالت في تصريح خاص سابق لـ«الوطن» إن الفنان كريم فهمي سيخرج من المستشفى اليوم الأحد ويعود إلى منزله لحين تماثله للشفاء.

وقال الفنان أحمد فهمي في تصريح سابق لـ«الوطن»، إنه لا أحد يعلم السبب وراء إصابة كريم بجلطتين، مضيفاً: «كل الكلام اللي بيتقال عن تسبب لقاح كورونا في إصابة أخي بالجلطتين غير صحيح، محدش يعرف السبب لحد دلوقتي».

وصرحت الفنانة ندى كرم، في تصريح خاص سابق لـ«الوطن»، بأن كريم خضع للعلاج في العناية المركزة، إلا أن الأطباء يطمئنونهم على الحالة الصحية بشكل دوري وأن حالة كريم مستقرة والأطباء يسعون لفك الجلطة.

تفاصيل إصابة الفنان كريم فهمي بجلطتين في الرئة

وكان الفنان كريم فهمي، قد تعرض نهاية الأسبوع الماضي، لوعكة صحية مفاجئة تطلبت نقله بشكل عاجل إلى المستشفى، وحجزه في غرفة العناية المركزة، حيث أصيب بجلطة في الرئة وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، بينما ما زال تحت الملاحظة في الرعاية المركزة لحين استقرار الحالة لضمان عدم حدوث أي مضاعفات أخرى، وكانت أول من أعلنت خبر دخول الفنان كريم فهمي المستشفى الفنانة ندى كرم.