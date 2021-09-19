كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، مؤكداً أنه سيكون خلال ساعات على موقع الوزارة الإلكتروني، موضحاً أنه جرى الانتهاء من جميع أعمال تصحيح الامتحانات إلكترونياً على أجهزة الماسح الضوئي.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس: حصول الطلاب على 50% من الدرجات

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس تمنح الطالب 50% فقط من الدرجات، ويمكن الحصول عليها من خلال رابط الثانوية، لافتاً إلى أن الامتحانات عقدت للطلاب الراسبين في مادتين فقط، مشيراً إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع كافة المديريات التعليمية، موضحاً أنه جرى الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالنتجية، وسيجري إعلانها عقب اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من الإحصاءات المهمة بشأن الثانوية العامة 2021، موضحة أن عدد طلاب الثانوية العامة 666.772 طالباً وطالبة، منهم 292.596 طالب علمي علوم، و100.293 طالب علمي رياضة، و256.057 طالب في الشعبة الأدبية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 1.179، وطلاب الدمج التعليمي 1.752، وطلاب مدارس النيل 141، وطلاب الدبلومات الخاصة 14.559، وطلاب المكفوفين 225، موضحة أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين تقدموا للامتحانات 648.946 طالباً وطالبة وحضر منهم 582.096، وبلغت نسبة النجاح 73.6%.

وتابعت الوزارة، بأنها حرصت على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، لافتة إلى أنه جرى عقد الامتحانات بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم.